Tanger: prijs taxirit abrupt verhoogd

Voor een rit in de kleine taxi in Tanger is vanochtend een onverwachte prijsverhoging doorgevoerd.

In plaats van de reguliere prijs van vijf DH moesten klanten vanochtend opeens zeven DH ophoesten. In een persbericht legt de Marokkaanse Arbeidsbond (UMT) vanochtend uit dat de prijsstijging het gevolg is van de stijgende brandstofprijzen en algehele inflatie. Taxiklanten kunnen echter weinig begrip opbrengen voor de abrupte prijsverhoging en roepen de lokale autoriteiten op om in te grijpen.

Snorders

Illegale taxichauffeurs lijken daarentegen wel blij met de prijsverhoging. De snorders die actief zijn in het stadscentrum van Tanger hadden het vandaag drukker dan gewoonlijk. Vooral ritten naar buitenwijken of naburige steden zoals Asilah zijn in trek onder de klanten van de zwartvervoerders.