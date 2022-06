Marokkaanse politie neemt moderne lasso in gebruik (video)

De Marokkaanse politie gaat vanaf deze maand de BolaWrap-lassowerper in gebruik nemen, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN.

Met het BolaWrap-apparaat kunnen agenten binnen enkele seconden een verdachte neutraliseren doordat het apparaat een kevlar-band afschiet die zich razendsnel om het lijf of de ledematen van een vluchtende persoon kan wikkelen.

Het apparaat is niet groter dan een smartphone en wordt al in meerdere landen door de politie ingezet om verdachten te neutraliseren. De BolaWrap werd voor het eerst getest in de Verenigde Staten.

DGSN heeft in de afgelopen maanden het apparaat getest in Casablanca, Rabat, Tanger en Fez. Het apparaat dient in Marokko ter vervanging van traangas en rubberen kogels en zal volgens DGSN geleidelijk deel uit gaan maken van de standaard politie-uitrusting in Marokko.

