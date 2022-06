Luchtvaartmaatschappij RAM en toerismebureau ONMT sluiten historische overeenkomst

De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) en het nationale toerismebureau ONMT hebben vandaag een overeenkomst getekend die bedoeld is om het toerisme te stimuleren.

RAM en ONMT gaan de krachten bundelen om Marokko als reisbestemming in de schijnwerpers te zetten. Toerismeminister Fatim-Zahra Ammor was aanwezig tijdens de ondertekeningsceremonie in Rabat.

Het is voor het eerst dat de twee bureaus een dergelijke samenwerking aangaan. "De overeenkomst opent de mogelijkheid tot nieuwe wegen en nieuwe communicatiemiddelen", zei RAM-CEO Abdelhamid Addou vlak na het tekenen van de overeenkomst.

De nieuwe samenwerking met RAM moet er voor zorgen dat Marokko in de Top 10 van iconische wereldbestemmingen belandt, hoopt het ONMT.



Het toerismebureau sloot eerder soortgelijke overeenkomsten met buitenlandse luchtvervoerders, zoals het Spaanse Binter die vluchten uitvoert tussen de Canarische Eilanden en Marokko.

Ook hoopt ONMT het binnenlandse toerisme te stimuleren door het aantal binnenlandse vluchten te vergroten. Naar verwachting zullen er nieuwe vliegroutes worden aangeboden die Marrakech moeten verbinden met Fez en Tanger. Ook Errachidia, Ouarzazate, Nador en Al Hoceima ontvangen naar verwachting meer binnenlandse vliegverbindingen.

