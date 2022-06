VN wil stoppen met humanitaire hulp Tindouf-kampen, Polisario verontwaardigd

Het Polisario-Front is verontwaardigd over het voornemen van het Noodfonds de VN (CERF) om te stoppen met het financieren van humanitaire hulp voor de bevolking van de Tindouf-kampen.

"Het VN-agentschap heeft de kampen uitgesloten van deze hulp, terwijl het heeft besloten meer dan 100 miljoen dollar aan hulp toe te kennen aan de hongersnood in Afrika en het Midden-Oosten", zegt Yahia Bouhbini van het Sahrawi Rode Halve Maan.

Het wegvallen van de noodhulp komt bovenop de afname in de maandelijkse voedselrantsoenen van het Wereldvoedselprogramma (WFP). De opvangkampen in het Algerijnse Tindouf ontvangen maandelijks nog maar zeven procent van de hulp nodig is. Bovendien is ongeveer een derde van de WFP-rantsoenen afkomstig van noodvoorraden die aan het slinken zijn.

Het WFP liet vorige week weten de humanitaire hulp van de Verenigde Naties, die wordt toegewezen aan Saharanen die op Algerijns grondgebied wonen, te moeten afbouwen naar 50 procent.

Volgens Bouhbini heeft WFP een gebrek aan financiële middelen. WFP had voor het jaar 2022 geschat 19 miljoen dollar nodig te hebben voor de voedselhulp in Tindouf maar heeft die schattingen onlangs naar boven moeten bijstellen naar 34 miljoen dollar.

