Polisario verwelkomt breuk Algerije en Spanje

Het Polisario-Front is verheugd met het Algerijnse besluit om het vriendschapsverdrag met Spanje op te schorten.

Algerije heeft woensdagmiddag het vriendschapsverdrag met Spanje opgeschort. Het gaat om het Verdrag van Vriendschap, goed Nabuurschap en Samenwerking dat de twee landen in oktober 2002 ondertekenden.

Oorzaak voor de "onmiddellijke opschorting" is de Spaanse steun voor de Sahara-plannen van Rabat. De Spaanse regeringsleider Pedro Sanchez heeft in maart een radicale koerswijziging doorgevoerd toen hij publiekelijk steun verleende aan het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara.

De nieuwe positie van Madrid betekende het einde van de diplomatieke crisis met Rabat maar veroorzaakte politieke onrust met Algiers, de belangrijkste aanhanger van de Sahrawi-separatisten van het Polisario-Front.



Volgens Abdullah Arabi, Polisario-afgevaardigde in Spanje, heeft de Spaanse regeringsleider Pedro Sanchez na drie maanden nog steeds geen "overtuigende verklaringen" afgegeven over de Spaanse ommekeer in het Sahara-standpunt.

Arabi verwelkomt dan ook het besluit van Algiers en herinnert eraan dat Polisario begin april de contacten met Madrid heeft opgeschort.

