Meerdere doden door nieuwe schietpartij VS, ditmaal in Maryland

Er zijn "meerdere dodelijke slachtoffers" gevallen door een schietpartij in een fabriek in Smithsburg, in de Amerikaanse staat Maryland, meldt de politie, die nog geen exact dodental kan geven.

Smithsburg ligt ongeveer 120 kilometer ten noodwesten van Baltimore. Het lid van het Huis van Afgevaardigden dat de regio vertegenwoordigt, de Democraat David Trone, noemt het incident op Twitter een "massaschietpartij".

De sheriff schrijft in een bericht op Facebook dat "de verdachte niet langer een bedreiging voor de gemeenschap vormt". Hij zou volgens berichten in lokale media door agenten zijn neergeschoten en naar een ziekenhuis zijn vervoerd. Over zijn motief en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.

De VS worden de laatste tijd regelmatig opgeschrikt door massale schietpartijen. Zo opende eind mei een 18-jarige het vuur op een basisschool in Uvalde, Texas.

De schutter verschanste zich in een klaslokaal en doodde 19 kinderen en twee leraren voordat hij door de politie werd doodgeschoten. Een paar dagen daarvoor opende een schutter het vuur in een supermarkt in Buffalo, New York, waarbij tien mensen omkwamen en drie anderen gewond raakten.

