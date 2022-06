Spaanse minister Albares reageert op breuk met Algerije

De Spaanse regering gaat haar nationale belangen "krachtig verdedigen", zei de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Jose Manuel Albares donderdag.

Ook zal Madrid "rustig, constructief, maar ook vastberaden" zijn in de "verdediging van de Spaanse belangen".

De verklaring van Albares is een reactie op het besluit van Algiers woensdag om het vriendschapsverdrag met Spanje op te schorten. Het gaat om het Verdrag van Vriendschap, goed Nabuurschap en Samenwerking dat de twee landen in oktober 2002 ondertekenden. Een dag later heeft Algiers ook alle bankrekeningen die bedoeld zijn voor de handel met Spanje, bevroren.

Oorzaak voor de breuk is de Spaanse steun voor de Sahara-plannen van Rabat. De Spaanse regeringsleider Pedro Sanchez heeft in maart een radicale koerswijziging doorgevoerd toen hij publiekelijk steun verleende aan het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara.



De nieuwe positie van Madrid betekende het einde van de diplomatieke crisis met Rabat maar veroorzaakte politieke onrust met Algiers, de belangrijkste aanhanger van de Sahrawi-separatisten van het Polisario-Front.

"We analyseren de reikwijdte en de gevolgen van de maatregel op nationaal en Europees niveau op een rustige en constructieve manier", zei Albares. Wel gaat het land er alles aan doen om de "belangen van Spanje, de Spaanse burgers en Spaanse bedrijven" te verdedigen.



Aardgas

Spanje houdt de gasstromen van Algerije nauwlettend in de gaten houdt, die zouden momenteel niet worden getroffen door de diplomatieke ruzie tussen de twee landen. Algerije is de grootste aardgasleverancier van Spanje.

Donderdag zei de Spaanse energieminister Teresa Ribera dat ze er alle vertrouwen in heeft dat het Algerijnse staatsgasbedrijf Sonatrach zijn commerciële contracten zal nakomen, ondanks de diplomatieke ruzie. "Wij geloven niet dat contracten eenzijdig kunnen worden geschonden door een besluit van de Algerijnse regering", zei ze in een interview met de Spaanse radiozender Onda Cero.



De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune deed eind april een soortgelijke uitspraak en zei de gasleveringen aan Spanje niet te zullen opschorten, ondanks het geschil.

Europese Unie

Ook Brussel gaat evalueren welke impact het Algerijnse besluit heeft op het verdrag tussen Algerije en de EU. Nabila Massrali, woordvoerder van de Europese minister van Buitenlandse Zaken Josep Borrell, heeft Algerije vandaag opgeroepen het besluit om met Spanje te breken, terug te draaien. Ook drong ze aan op een dialoog om het geschil op te lossen.



"We roepen Algerije op om zijn besluit te herzien" en de dialoog tussen Spanje en Algerije te hervatten "om de huidige meningsverschillen op te lossen", voegde ze eraan toe.

De openlijk vijandige wending van Algerije tegen een EU-lidstaat komt op het moment dat Spanje en de rest van de EU op zoek zijn naar alternatieven voor de invoer van Russisch gas om te protesteren tegen het conflict in Oekraïne.

