Strafeisen in proces over aanslagen van 2015 in Parijs

buitenland 10 jun 4:31

Franse aanklagers komen met strafeisen tegen verdachten van de aanslagen in Parijs in 2015. Op 13 november in dat jaar werden 130 mensen gedood in concertzaal Bataclan, stadion Stade de France en diverse horecazaken.

Het bloedbad is opgeëist door Daesh. De belangrijkste verdachte is Salah Abdeslam, de enige nog levende aanslagpleger. In de rechtbank van Parijs werd Abdeslam ervan beschuldigd te zijn gevlucht nadat zijn bomvest niet werkte, maar de 32-jarige Fransman verklaarde zelf dat hij zich had bedacht. De verdachte werd in maart 2016 opgepakt in België. De andere daders bliezen zichzelf op of werden gedood door de politie. Er staan negentien personen terecht omdat zij de aanslagplegers zouden hebben geholpen, bijvoorbeeld door wapens te leveren. Zes personen worden bij verstek berecht, onder wie vijf vooraanstaande Daesh-leden die vermoedelijk in Syrië zijn overleden. Tegen Abdeslam wordt mogelijk levenslange gevangenisstraf zonder kans op vroegtijdige vrijlating geëist, een straf die in Frankrijk zelden wordt opgelegd. Tot levenslang veroordeelden komen in het land vaak na 20 tot 25 jaar vrij. De Parijse rechtbank komt op 29 juni met een uitspraak, bijna tien maanden na het begin van het megaproces. © ANP 2022