Brussel: als Algerije ruziet met Spanje, zoekt het ruzie met EU

Algerije zet met zijn ruzie met Spanje ook de verstandhouding met de Europese Unie op het spel, waarschuwt de EU.

Het Noord-Afrikaanse land, een cruciale aardgasleverancier, kan volgens Brussel niet zomaar de handel met Spanje stilleggen. Algerije is woedend op Spanje omdat dat land onlangs zijn decennialange verzet opgaf tegen de inlijving door Marokko van de Sahara.

Algerije is de beschermheer van separatisten in de Sahara. Uit verontwaardiging heeft de regering in Algiers het vriendschapsverdrag met Spanje afgelopen week opgezegd en het financieel verkeer tussen beide landen gestaakt.

De EU is "hoogst verontrust" door die stap, laten de handelsman van de Europese Commissie, Valdis Dombrovskis, en buitenlandchef Josep Borrell weten. De opdracht van Algiers aan financiële instellingen om transacties met Spanje te stoppen, lijkt "op het eerste gezicht" een schending van het samenwerkingsverdrag tussen de EU en Algerije. Daardoor wordt een EU-lidstaat gediscrimineerd, stellen Dombrovskis en Borrell, zelf een Spanjaard.



De EU staat klaar om op te treden tegen elke dwangmaatregel die een EU-land te verduren krijgt, waarschuwen ze.



Nauw contact

Brussel houdt naar eigen zeggen nauw contact met Madrid en probeert tekst en uitleg te krijgen van Algiers.

Spanje en Portugal zijn kwetsbaar voor de toorn van Algerije, omdat ze zwaar leunen op Algerijns aardgas. Ook de rest van de EU is op zijn hoede, omdat de unie af wil van fossiele brandstoffen uit Rusland, en Algerije een van de weinige andere grote leveranciers is.

Tot dusver heeft Algerije de gaskraan niet dichtgedraaid.

