Algerije deinst terug en ontkent opschorting handelsbetrekkingen met Spanje

De Algerijnse autoriteiten ontkennen dat de handel met Spanje is stilgelegd.

In een verklaring meldt Algiers dat de handel met Spanje als vanouds wordt voortgezet en dat de regering alle contractuele verbintenissen aan de betrokken commerciële bedrijven zal voortzetten.

De verklaring is een reactie op waarschuwingen van de Europese Unie (EU) eerder vandaag. Handelsman van de Europese Commissie, Valdis Dombrovskis, en buitenlandchef Josep Borrell lieten weten "hoogst verontrust" te zijn door de eenzijdige stillegging van de handelsbetrekkingen met Spanje.

Algerije heeft woensdagmiddag het vriendschapsverdrag met Spanje opgeschort. Een dag later heeft Algiers ook alle bankrekeningen die bedoeld zijn voor de handel met Spanje, bevroren.

De Vereniging van Algerijnse banken en financiële instellingen heeft in een nota die op 8 juni op grote schaal in de Algerijnse media is verspreid, de bevriezing aangekondigd van bankdomiciliëringen voor buitenlandse handelstransacties van en naar Spanje. Dit betekent dat er geen export of import van producten met Spanje zullen plaatsvinden. Zie een screendump van de nota hieronder:



De opdracht van Algiers aan financiële instellingen om transacties met Spanje te stoppen, lijkt "op het eerste gezicht" een schending van het samenwerkingsverdrag tussen de EU en Algerije. Daardoor wordt een EU-lidstaat gediscrimineerd, stellen Dombrovskis en Borrell, zelf een Spanjaard.

Volgens de EU-functionarissen betekent ruzie met één EU-lidstaat dat de verstandhouding met de gehele EU op het spel staat. De EU staat daarom klaar om op te treden tegen elke dwangmaatregel die een EU-land te verduren krijgt, waarschuwen ze.



Algerije ontkende vrijdagmiddag echter dat er sprake is van een handelsboycot en beweert dat de boycot "alleen bestaat in de hoofden van degenen die het claimen en van degenen die die zich haastte om het te stigmatiseren".

Sahara

De Marokkaanse Sahara staat centraal in het geschil tussen Algerije en de EU. De Spaanse regeringsleider Pedro Sanchez heeft in maart een radicale koerswijziging doorgevoerd toen hij publiekelijk steun verleende aan het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara.

De nieuwe positie van Madrid betekende het einde van de diplomatieke crisis met Rabat maar veroorzaakte politieke onrust met Algiers, de belangrijkste aanhanger van de Sahrawi-separatisten van het Polisario-Front.

