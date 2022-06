De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune en zijn Venezolaanse ambtgenoot Nicolas Maduro hebben donderdag opgeroepen tot een referendum over de Westelijke Sahara.

Maduro is sinds woensdag op bezoek in Algiers en heeft donderdag tijdens een gezamenlijke persconferentie met Tebboune opgeroepen tot een volksraadpleging in de Sahara.

In een verklaring aan de pers sprak Tebboune over "nauwe historische betrekkingen" met Venezuela die gekenmerkt zouden zijn door "de verdediging van rechtvaardige oorzaken in de wereld" en de strijd tegen "tirannie, uitbuiting en onrecht".

Maduro juichte op zijn beurt de standpunten van Tebboune toe en zei dat zijn land het Saharaanse volk blijft steunen totdat ze "hun onafhankelijkheid en hun recht op zelfbeschikking via een referendum hebben bereikt".



Algerije en Venezuela erkennen beide de "Democratische Sahrawi Arabische Republiek' (SADR). "We spraken onze bewondering uit voor de Algerijnse president voor het beleid ten gunste van de Westelijke Sahara. De wereld moet reageren om deze mensen te beschermen.", zei Maduro.

"Het is hoog tijd om solidariteit te betuigen met de bevolking van de Westelijke Sahara", aldus Maduro, de president die het afgelopen decennium het land met s werelds grootste oliereserves de economische verdoemenis in heeft geholpen.



Door het economische beleid van Madura en sancties vanuit de Verenigde Staten belandde Venezuela in 2016 in hyperinflatie. De inflatie bereikte 274 procent in 2016, 863 procent in 2017, 130.060 (!) procent in 2018 en 9.586 procent in 2019. Sinds 2016 is de totale inflatie in Venezuela gestegen tot 53.798.500 procent.

Marokko koos in 2019 voor de oppositie van het Maduro-regime door de benoeming van José Ignacio Guédez als ambassadeur in Marokko te accepteren.

Guédez werd benoemd door Juan Guaidó, die door het Westen wordt gezien als wettige interim-president van Venezuela.

