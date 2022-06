Irak: concert Saad Lamjarred afgelast na protesten van gelovigen

De autoriteiten van de toeristenstad 'Sinbad Land' in Bagdad heeft deze week een concert van de Marokkaanse artiest Saad Lamjarred afgelast

De afgelasting volgt na aanhouden protesten van demonstranten die meermaals hebben geprobeerd de concertzaal te bestormen.

Voor de geplande start van het concert verzamelden zich honderden mensen voor de concertzaal. Demonstranten droegen spandoeken waarin ze het concert veroordeelden.

Oproerpolitie moest ingrijpen om de boze menigte uiteen te drijven. Om verdere escalatie te voorkomen werd het optreden afgelast.



Lamjarred deelde op Instagram een bericht over het voorval "Voor Irak, ik hou van je, wat er ook gebeurt. We sturen je veel liefde vanuit Bagdad', zei de zanger in een Instagram-story.

In oktober 2020 werd een ander concert van Saad Lamjarred, gepland voor het Cairo Theater (Caïro Show) in Egypte, enkele uren na de aankondiging geannuleerd. Een groep Egyptische vrouwen kwam in opstand tegen de zanger die in Frankrijk meermaals terechtstond voor verkrachting.

