Iran en Venezuela tekenen voor 20 jaar samenwerking

Iran en Venezuela hebben een samenwerkingsakkoord voor de komende twintig jaar ondertekend.

Het theocratische regime in Teheran en de links-autoritaire regering in Caracas slaan de handen ineen op gebieden als energie, defensie, financiën, politiek, toerisme en cultuur.

Ook komen er vanaf 18 juli directe vluchten tussen beide hoofdsteden. De ondertekening in het Saadabad-paleis in de Iraanse hoofdstad door de buitenlandministers van beide landen vond plaats in aanwezigheid van de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn Iraanse ambtgenoot Ebrahim Raisi.

Beide landen kampen met economische problemen door onder meer Amerikaanse sancties. "Venezuela heeft zware jaren achter de rug, maar de bevolking, functionarissen en de president hebben zich vastberaden verzet tegen de sancties", zei Raisi tijdens een persconferentie die werd uitgezonden op de Iraanse staatstelevisie. Dat bewijst volgens hem dat verzet werkt en "de vijand zal dwingen zich terug te trekken".



Maduro maakte melding van "belangrijke samenwerkingsprojecten op het gebied van energie, petrochemie, olie, gas en raffinaderijen". Hij voegde toe dat Venezuela open staat voor Iraanse toeristen. De Iraanse president benadrukte dat de directe vluchten tussen de twee hoofdsteden de weg kunnen effenen voor de verbetering van handels- en economische betrekkingen en de twee naties dichter bij elkaar brengen.

Venezuela heeft de grootste oliereserves ter wereld, maar produceert weinig vanwege westerse sancties tegen het land. Iran meldde vorige maand dat de productiecapaciteit voor olie weer op het niveau was van voor de herinvoering van de Amerikaanse sancties onder toenmalig president Donald Trump in 2018.

