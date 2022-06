Chinese en Amerikaanse defensieministers botsen over Taiwan

China en de Verenigde Staten blijven botsen op een internationale veiligheidstop in Singapore.

De Chinese defensieminister Wei Fenghe beschuldigt zijn Amerikaanse ambtgenoot Lloyd Austin van smaad, verwijten en bedreigingen, nadat die eerder kritiek had geuit op de Chinese omgang met Taiwan en andere territoriale geschillen.

Wei vindt dat de VS moeten stoppen met het "bemoeien met China's interne aangelegenheden". Hij zei ook dat de bal bij Washington ligt als het gaat om het verbeteren van de al moeizame relatie tussen de twee landen. De Chinese minister zei in Singapore meermaals dat zijn land vrede en stabiliteit nastreeft en geen agressor is.

Austin zei zaterdag dat China zich steeds "dwingender en agressiever" opstelt. Hij sprak van een "alarmerende" toename van het aantal onveilige en onprofessionele incidenten tussen Chinese vliegtuigen en schepen met die van andere landen. Austin benadrukte nog maar eens dat de VS achter Taiwan staan. Hij veroordeelde de "destabiliserende" militaire activiteiten van China bij Taiwan.



De Amerikaanse kritiek kwam een dag nadat de ministers elkaar voor het eerst persoonlijk hadden ontmoet tijdens de zogenoemde Shangri-La-dialoog, waar 28 landen rond de Stille Oceaan jaarlijks praten over veiligheidskwesties. De ministers botsten tijdens het bilaterale overleg over Taiwan. Beijing ziet het eiland als een afvallige provincie, terwijl Washington de Taiwanese autoriteiten onder meer militaire steun biedt.

Wei herhaalde tijdens de top dat de Chinese regering voor een "vreedzame hereniging" met Taiwan is, maar militair ingrijpen niet uitsluit. Hij zei dat Beijing er alles aan zal doen om "tot het einde te vechten" tegen Taiwanese onafhankelijkheid en "niet zal aarzelen om te vechten als iemand Taiwan van China probeert af te scheiden".

Daarbij waarschuwde de minister dat het Chinese leger niet moet worden onderschat. "Degenen die Taiwanese onafhankelijkheid nastreven in een poging om China te splitsen, zullen zeker niet goed eindigen.".

