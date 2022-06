Toch EU-geld Palestijnen, ondanks zionistisch gejank over schoolboeken

De Europese Commissie wil miljoenen euro's aan hulp voor de Palestijnse autoriteiten vrijgeven die tot nu toe werden vastgehouden vanwege bezwaren tegen Palestijnse schoolboeken.

De door Israël bezette Palestijnse gebieden hebben het geld hard nodig, vindt de commissie, die woensdag officieel besluit.

Israël klaagt al langer over het onderwijs in gebieden waar het Palestijnen doodt. Ze bespeuren dat Israëliërs worden gehaat en dat Israël niet op landkaarten voorkomt. Bovendien worden verzetsstrijders als helden opgevoerd. De Hongaarse Eurocommissaris die verantwoordelijk is voor het hulpgeld legde daarom vorig jaar de uitkering van een fors deel daarvan stil en eiste de garantie dat er geen geld naar "antisemitische schoolboeken" zou gaan.

Maar zonder het EU-geld komt onder meer de gezondheidszorg in de knel, zeggen hulporganisaties. Een flink aantal EU-landen dringt erop aan de voorwaarden los te laten en de hulp te hervatten. De commissie is dat met ze eens en legt daar volgens een woordvoerder nu de laatste hand aan.



Vrees

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen vindt de ommezwaai "onvoorstelbaar". Hij vreest voor de verdere "vergiftiging" van Palestijnse kinderen, alvorens Israël de kans krijgt ze te doden. Ook vreest hij dat het onderwijs de vrede op de lange duur alleen maar verder uit zicht zal brengen. "En zo maken we de strijd tegen antisemitisme hier in Europa ook tot een lege huls.".

De SGP'er probeert komend najaar opnieuw een rem te zetten op hulpgeld voor Palestijnse kinderen, om die te bewegen wat aan het lesmateriaal te doen. Hij hoopt dat de commissieplannen genoeg onvrede wekken om daarvoor dan wel voldoende steun te vinden in het Europees Parlement.

© ANP/Marokko.nl 2022