Vijf Marokkaanse bedrijven in Forbes Top 100 Arabische wereld

In de jaarlijkse Forbes Top 100 van ondernemingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) zijn voor de editie van 2022 vijf Marokkaanse bedrijven opgenomen.

Het Amerikaanse zakenblad stelt de jaarlijks ranglijst op aan de hand van de bedrijfscijfers en verwelkomde dit jaar 24 nieuwkomers, waaronder Maroc Telecom (#40) en Bank of Africa (#55).

Attijariwafa Bank is de grootste bank van Marokko en prijkt op de 23e plek van de Forbes Top 100 in de MENA-regio. Maroc Telecom is de marktleider in telefonie en internetdiensten in Marokko en is daarnaast actief in 11 Afrikaanse landen, waaronder Mauritanië, Mali, Burkina Faso, Togo en Ivoorkust. Het bedrijft staat op de 40e plek in de Top 100. Bank Chaabi (Banque Centrale Populaire) sluit de Marokkaanse Top 3 af en staat op de 46e positie.

Bank of Africa opereert in meer dan 22 landen en staat op de 55e plaats. LafargeHolcim Maroc kwam tot stand na een fusie tussen Lafarge Ciments en Holcim Maroc en staat op de 99e positie.

Bovenaan de Forbes-lijst staat oliegigant Saudi-Aramco.



© MAROKKO.NL 2022