Journalisten eisen actie van Rabat na Russische doodsveroordeling Marokkaanse 'huurling' in Oekraïne

Steeds meer journalisten en mensenrechtenactivisten in Marokko eisen de tussenkomst van de Marokkaanse autoriteiten in de zaak van Ibrahim Saadun.

Een rechtbank in de pro-Russische regio Donetsk in Oost-Oekraïne heeft de Marokkaanse student vorige week ter dood veroordeeld wegens zijn deelname aan de oorlog aan de kan van Oekraïne.

Naast Saadun werden ook twee Britten ter dood veroordeeld. Shaun Pinner en Aiden Aslin zouden samen met Saadun als 'huurlingen' dienen in het Oekraïense leger en namen deel aan de verdediging van de Azovstal-staalfabriek van Marioepol toen ze werden gevangengenomen.

De drie veroordeelden verweerden zich dan ook met het argument dat ze als krijgsgevangenen moeten worden behandeld. Ze zeiden na het vonnis te hebben gehoord in beroep te gaan tegen de beslissing.



Journalisten en andere prominenten in Marokko roepen de regering op om alles in het werk te stellen om de uitvoering van de doodstraf te voorkomen. Volgens de ouders van Saadun is hun zoon een student en geen huurling. Ook de families van de twee Britten hebben om dringende juridische en medische hulp gevraagd.

De Britse premier Boris Johnson heeft er bij zijn ministers op aangedrongen om "alles te doen wat in hun macht ligt" om de vrijlating te bewerkstelligen van de twee Britten. Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss sprak vrijdag met haar Oekraïense ambtgenoot Dmytro Kuleba over de twee gevangengenomen mannen. Rabat heeft tot dusver nog niet gereageerd op het nieuws.

