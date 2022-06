Marokko verhoogt import Braziliaanse tarwe

Marokko heeft de afgelopen maanden de tarwe-import uit Brazilië verhoogd om de bevoorradingsproblemen op de Oekraïense markt als gevolg van de oorlog in dat land aan te pakken.

De wereldmarkt voor tarwe kampt met bevoorradingsproblemen als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de graanschuren van de wereld.

Volgens nieuwsdienst Valley Post heeft Marokko in de eerste vier maanden van dit jaar 360.000 ton Braziliaanse tarwe geïmporteerd, een toename van 632 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Marokko is niet het enige land uit de MENA-regio die de tarwe-route naar Zuid-Amerika heeft weten te vinden. Volgens de Braziliaanse Kamer van Koophandel is de tarwe-export naar Arabische landen, waaronder Saoedi-Arabië, Soedan en Egypte, meer dan verviervoudigd. De verhoogde import uit Brazilië dient ter compensatie van de afgenomen aanvoer uit Oekraïne.



Saoedi-Arabië is de belangrijkste markt voor Braziliaanse tarwe, met een import van 505.000 ton, een stijging van 258 procent. Soedan en Egypte importeerde vorig jaar nog geen tarwe uit Brazilië maar importeerden dit jaar tot nu toe respectievelijk 146.300 ton en 46.200 ton Braziliaanse tarwe.

De export van Braziliaanse tarwe naar Arabische landen is in de eerste vier maanden van dit jaar opgelopen tot 1,02 miljoen ton, een toename van 326 procent vergelen met dezelfde periode in 2021. Het aantal vertegenwoordigt bijna de helft van de totale Braziliaanse graanexport in deze periode.





