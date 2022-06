Emiraten willen Marokko integreren in vrijhandelsovereenkomst met Israël

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) willen Marokko opnemen in het vrijhandelsakkoord dat ze eind mei met Israël hebben gesloten.

Het betreft het eerste vrijhandelsovereenkomst tussen Israël en een Arabisch land.

Volgens de Emiraatse economieminister Abdullah bin Touq al-Marri biedt de overeenkomst "grote kansen voor handelaren en investeerders. De functionaris is van plan de vrijhandelsovereenkomst aan te kaarten bij zijn Marokkaanse gesprekspartners.

Bin Touq al-Marri was vorig week in Casablanca om een bijeenkomst bij te wonen tussen Chakib Alj, de voorzitter van de Marokkaanse ondernemersvereniging CGEM en Humaid Mohammed Bin Salem, de directeur van Kamer van Koophandel in de Emiraten.



Tel Aviv en Abu Dhabi tekenden op 31 mei een vrijhandelsovereenkomst. Op dezelfde dag had de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Yair Lapid, telefoongesprekken met zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita.

Israël en de Emiraten hadden in 2020 hun diplomatieke betrekkingen genormaliseerd. Ook Bahrein deed dat in september 2020, in het kader van een reeks akkoorden onderhandeld met de Verenigde Staten, onder toenmalig Amerikaans president Donald Trump. Intussen zijn ook Marokko en Soedan gevolgd. Voorheen hadden slechts twee Arabische staten, buurlanden Egypte en Jordanië, diplomatieke betrekkingen met het land.

© MAROKKO.NL 2022