Marokkaanse auto-industrie klaar voor overstap naar elektrisch

De auto-industrie in Marokko is klaar voor de overstap naar het produceren van elektrische voertuigen.

Dat stelt minister Ryad Mezzour (Handel en Industrie) als reactie op het besluit van het Europees Parlement om vanaf 2035 geen nieuwe benzine- en dieselauto's meer te verkopen.

Vanaf 2035 mogen in de Europese Unie (EU) alleen nog maar nieuwe stekkerauto's worden verkocht maar volgens Mezzour zal het besluit weinig impact hebben op de Marokkaanse auto-industrie.

Marokko produceerde in 2021 meer dan 403.000 voertuigen. De sector is volgens de International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) het meest toonaangevende bouwknooppunt in Afrika. In Marokko werken ruim 150.000 mensen in de autosector die met een een omzet van 83,8 miljard DH behoort tot de belangrijkste exportsectors van het land.



Het Noord-Afrikaanse land exporteerde in 2021 ruim 360.000 voertuigen, een toename van 18 procent vergeleken met 2020. De voertuigen zijn voornamelijk bedoeld voor de Europese markt. In termen van volume is Marokko de grootste exporteur van auto's naar de EU. Marokko exporteert meer auto's naar de EU dan China, Japan, Zuid-Korea en Turkije.

"Alle productielocaties zijn in staat om voertuigen met verbrandingsmotoren of elektrische of hybride motoren te produceren.", verzekert handelsminister Mezzour. Bovendien zijn de productiecapaciteiten in het land "klaar om in te spelen op de verschuiving in de vraag naar elektrische voertuigen", ongedacht of deze verschuiving voorkomt uit regelgeving of veranderingen in de marktvraag.



Mezzour ziet geen beren op de weg en als het land meer doet om de productie van batterijen en halfgeleiders te ontwikkelen zal het concurrentievermogen alleen maar worden versterkt, stelt Mezzour.



Kobalt

Steeds meer autofabrikanten wenden zich tot Marokko voor de aankoop van kobaltsulfaat, een belangrijke grondstof voor de productie van oplaadbare batterijen.

Marokko heeft de op tien na grootste kobaltreserves ter wereld en produceert jaarlijks 1.900 ton kobalt maar heeft ambities om de productie de komende jaren flink op te schroeven.

Het Duitse BMW startte in 2019 met de aankoop van Marokkaanse kobalt en de Franse autogigant Renault sloot eerder deze maand een megadeal met Marokko.

