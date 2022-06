Goudreserves Marokko geschat op meer dan 22 ton

De goudreserves van Marokko worden geschat op 22,12 metrische ton, de op vier na grootste in Afrika.

Marokko grotere goudreserves dan Nigeria (21,37 t), Mauritius (12,44 t), Ghana (8,74 t), Tunesië (6,84 t) en Mozambique (3,94 t).

Algerije telt echter de grootste goudreserves en staat met 174 vóór op Zuid-Afrika, Libië en Egypte, die respectievelijk 125 ton, 117 ton en 81 ton huisvesten.

Marokko biedt echter nog een enorm potentieel vanwege onontdekte goudreserves. Goudwinningsactiviteiten in het hele land brengen regelmatig nieuwe reservoirs aan het licht. Zo meldde het Canadese mijnbouwbedrijf Stellar AfricaGold in februari de ontdekking van een derde goudreservoir tijdens exploratieoperatie in de regio Tichka Est, op 80 km van Marrakech.



De mijnbouwsector in Marokko zal naar verwachting de komende jaren groeien. Het land wordt beschouwd als de beste plaats voor mijnbouwinvesteringen in Afrika en de achtste in de wereld, volgens de Canadese denktank Fraser Institute.

Momenteel vertegenwoordigt de Marokkaanse mijnbouwsector 10 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en komt 90 procent van de inkomsten voort uit de export van fosfaten.

