Marhaba 2022: RAM biedt 6 miljoen stoelen op 80 wekelijkse vliegroutes

Royal Air Maroc (RAM) heeft het vluchtschema voor het zomerseizoen van 2022 uitgebreid en biedt zes miljoen stoelen op 80 vliegroutes, verdeeld over vier continenten.

Dat meldt RAM-CEO Abdelhamid Addou. De omvang van het vluchtschema is ongeveer 10 procent kleiner dan het vluchtschema in het pre-pandemische 2019.

Gedurende het zomerseizoen stelt het bedrijf 2,2 miljoen stoelen beschikbaar op vluchten van en nar het Europese continent. Ruim 440 vluchten per week zullen negen Marokkaanse luchthavens verbinden met 32 ​​luchthavens in Europa.

Frankrijk telt met 890.000 stoelen en 200 wekelijkse vluchten de hoogste vliegcapaciteit. 28 vliegroutes verbinden negen Franse luchthavens met acht steden in Marokko. 22 andere luchthavens in Europa bieden in totaal 43 vliegroutes van en naar acht Marokkaanse steden. Met 237 vluchten per week worden 1,3 miljoen stoelen aangeboden.



Voor het zomervakantieprogramma zullen luchtroutes naar steden waar grote gemeenschappen Marokkanen wonen, worden versterkt. Vliegroutes die Casablanca verbinden met Barcelona, ​​​​Bologna, Malaga, Madrid, Brussel en Milaan gaan tijdens de zomer over op een dubbele dagelijkse vlucht.

Ook het aanbod voor Noord-Amerika zal toenemen en met 500.000 stoelen is het aanbod 6 procent hoger dan in de zomer van 2019. Zo zullen er zo'n 35 vluchten worden uitgevoerd tussen Casablanca en New York, Washington, Montreal en Miami.



In het Midden-Oosten zal RAM 200.000 stoelen aanbieden. Een toename van 25 procent vergeleken met het aanbod uit 2019. Zo zullen 17 wekelijkse vluchten worden uitgevoerd op de zes vliegroutes die Casablanca verbinden met Jeddah, Riyadh, Medina, Cairo, Tel Aviv en Dubai.

Volgens RAM kunnen gezinnen die in het buitenland wonen gebruik maken van een zomerkorting van 20 procent op de totaalprijs. Details over de actie zijn niet bekend gemaakt.

© MAROKKO.NL 2022