Kilometerslange file bij grensovergang Ceuta zondag

Automobilisten moesten zondag meer dan twee uur wachten toen rond het middaguur meer dan 100 voertuigen in de rij stonden om de grens tussen Ceuta en Marokko over te steken.

Sinds de heropening van de landsgrenzen op 17 mei is het elk weekend weer raak bij de Tarajal-grensovergang in Ceuta; kilometerslange file.

Alle automobilisten die de grens met Marokko wensen over te steken moeten langs de checkpoint van Loma de Colmenar, de rijksweg in Ceuta die overgaat in de grensovergang met Marokko. Om de drukte over de hele dag te spreiden zijn checkpoints sinds 26 mei 24 uur per dag open maar daarmee kon niet worden voorkomen dat de verkeersdoorstroom in het weekend vast slibt.

Volgens de autoriteiten in Spanje wordt de verkeersopstopping veroorzaakt aan Marokkaanse zijde, waar maar één rijstrook is geopend voor het verkeer. Aan Spaanse zijde zijn beide rijstroken geopend.



De meeste reizigers steken in het weekend de grens met Marokko over en de autoriteiten aan beide zijde van de grens verwachten dat de drukte zal toenemen nu de jaarlijkse zomervakantiecampagne Marhaba van start is gegaan.

Er wordt rekening gehouden met meer drukte dit jaar omdat de zomercampagne Marhaba de afgelopen twee jaar werd opgeschort, of drastisch ingeperkt, vanwege de coronapandemie en het diplomatieke gesteggel tussen Marokko en Spanje.

