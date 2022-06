Marokko: 4 miljard DH extra geld om 50.000 leraren op te leiden

De regering heeft vier miljard DH (€ 383 miljoen) extra uitgetrokken om de komende jaren 50.000 extra leraren op te leiden.

Premier Aziz Akhannouch was maandag aanwezig toen de raamovereenkomst tussen onderwijsministers Chakib Benmoussa (Onderwijs en Sport) en Abdellatif Miraoui (Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) werd beklonken.

Bedoeling van het plan is om tegen 2025 zo'n 50.000 extra leraren klaar te stomen voor het basis- en secundair onderwijs in Marokko. Het plan is een belangrijk onderdeel van het streven van koning Mohammed VI om het onderwijssysteem in Marokko te rehabiliteren.

De duur van de lerarenopleiding wordt verlengd van drie naar vijf jaar na het baccalaureaat. De eerste drie jaar zullen worden besteed aan een basisopleiding (CLE). Het vierde jaar is bedoeld voor beroepskwalificatie in een regionaal centrum voor onderwijs- en opleidingsberoepen en het vijfde jaar betreft een begeleide stage in een school.



Leraren in opleiding ontvangen gedurende de eerste drie jaar een maandelijkse aanmoedigingsbonus van 1.000 DH op voorwaarde dat de opleiding wordt afgemaakt en men aan de slag gaat als onderwijzer. Er wordt een speciale commissie opgezet om toezicht te houden op de kwaliteit van het onderwijsprogramma voor leraren.

Momenteel duurt de lerarenopleiding drie jaar en doen de studenten maar mondjesmaat praktijkervaring op omdat de opleiding slechts een paar weken stage omvat. Bovendien was de toegang tot een aantal facetten van het lerarenonderwijs beperkt tot slechts een paar honderd gegadigden per jaar.



Kritiek

Het plan van onderwijsminister Benmoussa stuitte eerder dit jaar op veel weestand vanuit vakbonden en studenten. Met name het voorstel om de maximumleeftijd voor het afleggen van het lerarenexamen te verlagen van 40 naar 30 jaar, werd slecht ontvangen.



Critici noemen de leeftijdsbeperking discriminerend. Ook zou het besluit universitair afgestudeerden ervan weerhouden zich aan te melden voor het examen.

Ondanks de kritiek hield Benmoussa voet bij stuk. "Wij geloven dat kwaliteit gekoppeld is aan het opbouwen van een carrièrepad dat begint wanneer onderwijzers jong zijn", voerde hij aan in een poging de omstreden leeftijdsgrens te verdedigen.

Volgens het ministerie zijn de nieuwe voorwaarden bedoeld om jongeren aan te moedigen om voor het lerarenberoep te kiezen. In ruim tien dagen ontving het ministerie 130.000 aanmeldingen voor een baan in het onderwijs. De minister ontkende eerder dat er sprake was van een financiële motivatie.

© MAROKKO.NL 2022