Kolossale voetafdrukken van dinosaurussen ontdekt in Imilchil

Marokkaanse en Spaanse onderzoekers hebben in de regio Imilchil, in de Midden-Atlas, voetafdrukken van meer dan 70 centimeter van dinosauriërs ontdekt.

Onderzoekers verwachten dat het gebied andere goed bewaarde geheimen kan herbergen

De Ibn Zohr University in Agadir, Mohammed V University Rabat en de University of La Rioja (Spanje) begonnen in 2016 met het gezamenlijk onderzoek en publiceerde onlangs de bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of African Earth Sciences.

Het onderzoeksteam identificeerde twee ichnieten (gefossiliseerde voetafdrukken) van theropoden (vleesetende dinosaurussen). De voetafdrukken zijn meer dan 70 centimeter groot en worden door de onderzoekers omschreven als "kolossaal" omdat grote voetafdrukken zoals deze "zeer zeldzaam zijn in wereldrecords.".



Door de omvang van de voetafdruk is de ontdekking van het grootste belang en opent het onderzoek een nieuwe weg voor het begrip van deze gigantische carnivoren, staat te lezen in het rapport.

Moussa Masrour, hoogleraar paleontologie aan de Ibn Zohr Universiteit in Agadir, is één van de auteurs van het rapport en legt aan Al Jazeer uit dat de twee grote voetafdrukken van Imilchil deel uitmaken van de 26 grootste bekende theropode voetafdrukken in de wereld.



"De ontdekking van zeer grote voetafdrukken bewijst het bestaan ​​van grote dinosaurussen, zelfs bij afwezigheid van de overblijfselen of botten van deze enorme theropoden". Hij benadrukt dat er veel vooruitgang kan worden geboekt als andere studies in de regio zouden worden uitgevoerd.

Een gebrek aan financiering belemmert het momentum. Zonder financiële steun kan het onderzoek, dat meerdere jaren kan duren, niet worden voltooid, betreurt hij.

