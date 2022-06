Spaanse minister niet verrast door koers Algerije, na toenemende toenadering Algiers en Moskou

De Spaanse minister van Economische Zaken Nadia Calpino is niet verrast door het besluit van Algerije om de vriendschapsband met Spanje op te schorten.

Algerije zou in toenemende mate de kant van Rusland en andere communistische regimes kiezen, zei Calpino maandag in een radio-interview op Radio Catalunya.

Calpino zag tijdens de voorjaarsbijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een paar weken geleden al een toenemende toenadering tussen Algerije en Rusland. "Ik zag in die tijd dat Algerije steeds meer een vooroordeel kreeg tegenover Rusland", zei ze.

Algerije heeft vorige week woensdag het vriendschapsverdrag met Spanje opgeschort en een dag later werden ook alle bankrekeningen die bedoeld zijn voor de handel met Spanje, bevroren.



Spanje en Portugal zijn kwetsbaar voor de toorn van Algerije omdat ze zwaar leunen op Algerijns aardgas en ondanks dat Algerije verzekerd dat de gasleveringen zullen worden voortgezet maakt men zich in Europa toch zorgen over het onberekenbare karakter van de Spaans-Algerijnse betrekkingen.



Sanctielanden

De Algerijnse beëindiging van de vriendschapsband met Spanje kwam op dezelfde dag dat de Venezolaanse president Nicolas Maduro een bezoek bracht aan zijn Algerijnse ambtgenoot Abdelmadjid Tebboune. Tijdens een gezamenlijke persconferentie met Tebboune werd vanuit Algiers opgeroepen tot een volksraadpleging in de Sahara.

Een paar dagen later sloten Venezuela en Iran een 20-jarige overeenkomst op gebieden als energie, defensie, financiën, politiek, toerisme en cultuur. Beide landen kampen met economische problemen door onder meer Amerikaanse sancties.



Venezuela heeft de grootste oliereserves ter wereld, maar produceert weinig vanwege westerse sancties tegen het land. Iran meldde vorige maand dat de productiecapaciteit voor olie weer op het niveau was van voor de herinvoering van de Amerikaanse sancties onder toenmalig president Donald Trump in 2018.

Rusland

De Algerijnse afkeer tegen Spanje zorgt er ook voor dat de Europese Unie op zijn hoede is omdat de 27 unielanden af willen van fossiele brandstoffen uit Rusland, als onderdeel van het sanctiepakket tegen Moskou. Algerije is één van de weinige andere grote leveranciers.

Handelsman van de Europese Commissie, Valdis Dombrovskis, en buitenlandchef Josep Borrell lieten vorige week weten "hoogst verontrust" te zijn door de eenzijdige stillegging van de handelsbetrekkingen met Spanje. Algerije zet met zijn ruzie met Spanje ook de verstandhouding met de Europese Unie op het spel, waarschuwde de EU vorige week.

© MAROKKO.NL 2022