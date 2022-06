Benkirane waarschuwt Algerije voor verdere escalatie van conflict met Marokko

Oud-premier Abdelilah Benkirane van de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD) heeft Algerije gewaarschuwd voor de gevolgen van een verdere escalatie van het conflict met Marokko.

Tijdens een regionale conferentie van de oud-regeringspartij zei Benkirane zondag in Oujda dat de Algerijnse vijandigheid jegens Marokko "geen resultaat zal opleveren".

"Ik zeg dit als oud-regeringsleider", zei Benkirane die daarna herinnerde aan de toespraak van koning Mohammed VI waarin hij verzekerde dat Marokko buurland Algerije nooit kwaad zal doen.

Benkirane wees er op dat Marokko enkel streeft naar het "goede" en naar "liefdadigheid", maar als Algerije Marokko ook maar een "centimeter nadert" zal het land "met een armlengte terugslaan".



Benkirane verwees naar de Frans-Marokkaanse oorlog van 1844. "Marokko vocht deze en verloor deze ten gunste van jou [Algerije]", zei Benkirane over de strijd die uiteindelijk leidde tot de Franse kolonisatie van Marokko. Het "offer van Marokko" voor het Algerijnse volk wordt "door iedereen onderschreven en erkend", benadrukte hij.

Benkirane zegt niet te begrijpen waar de vijandigheid van de Algerijnse leiders vandaan komt. "Wij begrijpen het niet. Ik roep je op om terug te keren naar God en naar de rede". Hij omschreef het Algerijnse standpunt over de Westelijke Sahara als onredelijk. "De Sahara is Marokkaans, hoe kan Algerije een grote woestijn hebben en Marokko niet?", vroeg Benkirane zich af.



Hij riep de twee volkeren op zich op alle niveaus te verenigen en een "gemeenschappelijk front" te vormen tegen "onze tegenstanders". Hij riep de Algerijnse regering op om de Maghreb te versterken zodat tegenstanders de unie gaan vrezen, in plaats proberen een deel van Marokko te onttrekken.

De oud-premier benadrukte de overeenkomsten tussen Algerije en Marokko en noemde de twee volkeren onafscheidelijk. "We hebben dezelfde afkomst, we zijn broers, onze geschiedenis, onze taal en onze etnische samenstelling zijn één".



Isolement

Het relaas van Benkirane komt enkele dagen nadat het Algerijnse standpunt over de Sahara heeft gezorgd voor een escalatie tussen de Europese Unie (EU) en het grootste land van Afrika. Algerije heeft vorige week woensdag het vriendschapsverdrag met Spanje opgeschort en een dag later werden ook alle bankrekeningen die bedoeld zijn voor de handel met Spanje, bevroren.

De eenzijdige beëindiging van de betrekkingen met een EU-lidstaat zorgde voor onbegrip in Brussel. Algerije zou met de ruzie met Spanje ook de verstandhouding met de EU op het spel zetten, waarschuwde de EU vorige week.

