India breekt woningen van demonstrerende moslims af

In de afgelopen dagen zijn in India zeker drie woningen gesloopt van moslims die betrokken waren bij protesten tegen de regerende BJP-partij van premier Narendra Modi.

Volgens de lokale overheid waren de woningen zonder vergunning gebouwd maar in werkelijkheid gaat het om een vergelding tegen de moslimminderheid.

In India en in de islamitische wereld wordt al dagen geprotesteerd tegen beledigende uitspraken van enkele prominenten van het nationalistische BJP. De protesten vinden vooral plaats in de deelstaat Uttar Pradesh, waar de spanningen tussen hindoes en moslims het grootst zijn.

In Uttar Pradesh ligt ook de stad Agra met het iconische islamitische grafmonument Taj Mahal. Bij betogingen van moslims vielen in de afgelopen twee doden, 30 gewonden en werden 400 demonstranten opgepakt.



In de afgelopen dagen zijn al zeker drie huizen van moslims die betrokken waren bij de protesten, afgebroken. Demonstranten en hun familieleden werden opgesloten terwijl hun woning werd gesloopt. Bewoners mochten hun inboedel en andere bezittingen niet weghalen of veiligstellen.

Volgens lokale autoriteiten heeft de sloop niets te maken met het protest en waren de woningen illegaal gebouw of verbouwd. Maar die verklaring is voor velen ongeloofwaardig, vooral omdat de woordvoerder van de hindoe-nationalistische deelstaatregering van Uttar Pradesh tweette dat "na elke vrijdag een zaterdag komt", een verwijzing naar het moslimprotest dat uitbrak op vrijdag en de zaterdag waarop de sloop werd aangekondigd.



Uttar Pradesh wordt geregeerd door Yogi Adityanath, een hindoegeestelijke en kopman van de harde lijn binnen de hindoe-nationalistische BJP-partij van premier Narendra Modi die India sinds 2014 regeert met een hard immigratiebeleid. Adityanath wordt beschouwd als de mogelijke opvolger van Modi.

Moslimleiders in India hebben vandaag opgeroepen om niet langer op straat te komen. Volgens hen moeten moslims hun religie kunnen verdedigen maar is het beter om de protesten voorlopig te staken om verder escalaties te voorkomen.

