Bezorgdheid over nieuwe regels Hadj-bedevaart

Honderden moslims die dit jaar de bedevaart naar Mekka willen maken zijn bezorgd over het besluit van de Saoedische autoriten om alleen reizen toe te staan die geboekt zijn via de overheidswebsite.

Geboekte reizen via reisbureaus of andere tussenpersonen zijn dus niet meer geldig en dat terwijl de bedevaart over drie weken van start gaat.

De hadj is verplicht voor elke gezonde moslim die zich de tocht kan veroorloven en geldt als een van de pijlers van het islamitische geloof. Een moslim moet de hadj minstens één keer uitvoeren als hij de middelen heeft.

Saoedi-Arabië heeft de Islamitische bedevaart de afgelopen twee jaar beperkt tot binnenlandse pelgrims vanwege de coronapandemie maar staat de bedevaart dit jaar toe zonder beperkingen.



Moslims uit Nederland boeken de pelgrimstocht vaak via gespecialiseerde reisbureaus maar ontvingen vorige week het bericht dat de Saoedische autoriteiten op de valreep zijn overgestapt op een nieuw boekingsplatform. Motawif is vanaf nu het enige platform waarop pelgrims uit Europa, Amerika en Australië de reis kunnen boeken.

Moslims kunnen zich tot maandagavond 19.00 uur aanmelden maar zeker van een plaats zijn ze niet. Een loting zal uiteindelijk bepalen wie dit jaar van 7 tot 12 juli mag afreizen naar Mekka.

Het Islamitische koninkrijk stelde eerder al wel wel eisen aan deelnemers. Zo mogen bedevaartgangers niet ouder zijn dan 65 jaar en moeten ze volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Buitenlandse pelgrims moeten naast eerdergenoemde regels ook een negatieve coronatest tonen.



In 2019, voor het uitbreken van de coronapandemie, trokken 2,5 miljoen gelovigen naar Mekka. Van hen kwamen er 1,8 miljoen uit het buitenland.

Voor de pandemie verdiende Saoedi-Arabië jaarlijks zo'n 11 miljard euro aan de hadj en de andere, kleinere pelgrimage, Umrah.

