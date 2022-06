Senaatscommissie komt met rapport over discriminatie in Nederland

Een Eerste Kamercommissie komt met de resultaten van parlementair onderzoek naar discriminatie in Nederland, en welke rol is weggelegd voor wetgeving hiertegen.

Naar aanleiding van een motie van de VVD en GroenLinks is de commissie in het leven geroepen.

Zij kijkt "naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving" en welke mogelijkheid de wetgever (het kabinet en de Tweede Kamer) heeft om discriminatie tegen te gaan. Commissievoorzitter Ruard Ganzevoort (GroenLinks) zal het onderzoek dinsdag overhandigen aan Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn. De Eerste Kamer gaat binnenkort over het rapport in debat. Afhankelijk van de uitkomsten, zal ook de Tweede Kamer in gesprek willen met het kabinet over de bevindingen



Aanleiding voor het onderzoek "is het veelvuldige onderscheid tussen personen en groepen dat in het dagelijkse verkeer in Nederland wordt gemaakt", aldus de Eerste Kamer. In februari en maart sprak de commissie met deskundigen en mensen uit het veld over discriminatie bij de politie, op de arbeidsmarkt, in de sociale zekerheid en in het onderwijs. Ook werden er algemene gesprekken gevoerd over diversiteit en discriminatie.



Het komt niet vaak voor dat de Eerste Kamer gebruik maakt van het instrument parlementair onderzoek. Meestal ligt de focus op de Tweede Kamer als het om tijdelijke commissies, ondervragingscommissies of zelfs enquêtecommissies gaat.

Dit soort onderzoeken hebben vaak grote impact, en zorgen veelal voor een aanpassing van beleid.

