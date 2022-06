Paus kritisch op Rusland maar noemt oorlog 'misschien uitgelokt'

De paus heeft opnieuw kritiek op Rusland geuit voor de invasie in Oekraïne, maar heeft daarbij benadrukt dat de situatie niet zwart-wit is.

Volgens de Italiaanse krant La Stampa heeft paus Franciscus in gesprek met jezuïtische media gezegd dat de Russische troepen "bruut en wreed" tekeergaan in Oekraïne, maar dat de oorlog "misschien op de een of andere manier is uitgelokt".

De paus zou geen voorstander zijn van de Russische president Vladimir Poetin, maar vinden dat "een ingewikkelde situatie niet moet worden teruggebracht tot een onderscheid tussen goed en kwaad".

Maar terwijl de paus kritisch is op de Russische troepen, prijst hij het Oekraïense leger. De Oekraïners zouden dapper zijn en strijden om te overleven.



De paus uitte deze oorlog al vaker kritiek op de Russische agressie. Hij zei onder andere dat het bombardement op Marioepol barbaars was en dat de oorlog hem deed "lijden en huilen."

In september heeft Franciscus een ontmoeting met patriarch Kirill van de Russische Orthodoxe Kerk. Kirill is omstreden omdat hij openlijk aanhanger is van Poetin, maar als het aan de paus ligt gaat hun samenkomst gewoon door.

