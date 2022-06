Minister: kijk ook naar Franse en Spaanse jeugdwerklozen

Bedrijven die kampen met een tekort aan arbeidskrachten kunnen ook overwegen meer Franse en Spaanse jongeren in dienst te nemen.

Dat oppert minister Karien van Gennip van Sociale Zaken in een interview met het AD. Maar de bewindsvrouw voelt ook "een grote verantwoordelijkheid voor de één miljoen Nederlanders die nog aan de kant staan".

In Europa zijn echter genoeg beschikbare arbeidskrachten te vinden. "Ik zou mij kunnen voorstellen dat we investeren in die Franse of ook bijvoorbeeld Spaanse schoolverlaters om ze hier in de horeca of de tuinbouw te laten werken", zegt de minister. "Er werken nu al Spaanse jongeren hier in cafés en restaurants." Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verduidelijkt overigens dat hier geen beleid wordt gemaakt. Het kabinet gaat het 'halen' van Franse en Spaanse arbeidsmigranten ook niet proactief faciliteren.

"Maar als wij als één Europa willen functioneren, moeten wij ons ook zorgen maken over de jeugdwerkloosheid in andere Europese landen", zegt Van Gennip in het AD. Ze heeft jarenlang zelf in Frankrijk gewerkt. "Mensen binnen Europa mogen hier gewoon komen", benadrukt ze. Momenteel komen arbeidsmigranten in Nederland vooral uit Oost-Europese landen als Polen.



Geen blik open trekken

Vakbond CNV noemt het idee van Van Gennip om Franse werklozen naar Nederland te halen "bizar". "In Nederland staan een miljoen mensen aan de kant", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. "Tweederde van de werkzoekenden boven de 55 jaar komt moeilijk aan een nieuwe baan." Ook is het volgens de vakbond lastig voor mensen met een arbeidsbeperking om aan de slag te komen. "Het is onrechtvaardig om over arbeidsmigratie te praten terwijl zo veel Nederlandse werkzoekenden aan het werk kunnen en willen", vindt Fortuin.

Glastuinbouw Nederland vindt dat te vaak de indruk wordt gewekt dat "je een blik uitkeringsgerechtigden kunt opentrekken" en die aan het werk kunt zetten in de glastuinbouw. "Maar niets is minder waar", stelt de brancheorganisatie in een reactie. De sector heeft werk op diverse niveaus op het gebied van onder meer ict, logistiek, marketing en oogstwerkzaamheden.



Voorzitter Adri Bom-Lemstra zegt dat de glastuinbouw gemotiveerde werknemers nodig heeft. "Verse groenten, fruit, planten en bloemen zijn kwetsbare producten die vakkundig, handmatig moeten worden verzorgd en geoogst. Plukken en oogsten moet je kunnen en moet je willen.".

Over de omgang met arbeidsmigranten is al jaren, en vooral recent, veel te doen. Ook de Arbeidsinspectie sloeg laatst alarm en vroeg om een stop op arbeidsmigratie. Zo simpel is dat niet, zegt Van Gennip. "Onze economie draait dus ook voor een fors deel op arbeidsmigranten." Wel verzet de bewindsvrouw zich, mede op aandringen van de Tweede Kamer, tegen een Brussels plan om arbeidsmigranten uit Marokko, Tunesië en Egypte naar Europa te halen.

