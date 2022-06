Zenuwaandoening heeft mogelijk te maken met vaccinatie

Vaccinatie speelt "mogelijk een rol" bij het (opnieuw) ontstaan van neuralgische amyotrofie, een zenuwaandoening.

Dat zegt Bijwerkingencentrum Lareb. De kwaal kan de kop opsteken na bijvoorbeeld de griepprik. Ook kwamen tientallen meldingen binnen na toediening van een coronaprik. Bewijzen voor een verband ontbreken echter.

Neuralgische amyotrofie is een ontsteking in de zenuwen tussen de hals en arm en levert plotselinge, ernstige pijn in de schouder en/of arm en spierzwakte op en soms ook tintelingen en een 'doof' gevoel. Herstel kan jaren duren. Klachten kunnen ook aan de niet-gevaccineerde kant ontstaan. In de meeste gevallen is een 'afstaand' schouderblad te zien.

Het is niet bekend hoe neuralgische amyotrofie na vaccinatie ontstaat, aldus Lareb. "Mogelijk heeft het te maken met een auto-immuunrespons op het antigeen in een vaccin. Naast vaccinatie kunnen ook andere factoren een rol spelen, zoals bacteriële of virale infecties, reumatische aandoeningen, stressvolle inspanning, trauma, zwangerschap, bestralingstherapie of genetische gevoeligheid", zegt het bijwerkingencentrum.

© ANP 2022