Tokkiezender ON bespot rapport ombudsman, NPO geeft geen tussentijdse reactie

Presentatoren van Ongehoord Nederland hebben dinsdag in het programma Ongehoord Nieuws het rapport van de NPO-ombudsman over de omroep bespot.

Presentator Arlette Adriani, bekend van onder meer Astro TV, suggereerde dat zij en haar collega Ahmed Aarad maar "een cursusje doorvragen gaan doen deze zomer".

Een van de verwijten van de ombudsman was dat de presentatoren van ON zelden doorvragen als gasten ongefundeerde of niet-feitelijke uitspraken doen. "Dit is niet een heel uitgebreid talkshowprogramma, we hebben maar een paar minuten voor elk item dat best wel zwaar weegt, dan verwacht ik zulke kritiek op andere talkshows die jarenlang konden doorgaan", aldus Aarad.

De ombudsman stelde dat Ongehoord Nederland met haar uitzendingen nepnieuws verspreidt en te veel meningen als feiten presenteert. Ook is een verwijt dat aan de desk van Ongehoord Nieuws te weinig verschillende meningen worden uitgelicht.



In de uitzending van dinsdag was onder meer voormalig dj Patrick Kicken te gast die schande sprak over een poster van een expositie over de Pride. Forum voor Democratie-parlementariër Freek Jansen had veel kritiek op het volgens Jansen slechte kabinetsbeleid.

Hij stelde onder meer dat het kabinet "ons land wil ontmantelen" door "het criminele Afrikaanse gebeuren" uit Franse voorsteden naar Nederland te halen als arbeidsmigrant. De presentatoren gaven na deze opmerking geen tegenwicht of vroegen niet door.



NPO 'komt met reactie'

De NPO laat dinsdag in een reactie weten niet op de uitzending te gaan reageren. "We beraden ons op een reactie op het rapport van de ombudsman, we gaan nu niet tussentijds op deze uitzending reageren", aldus een woordvoerder. Deze reactie wordt later deze week verwacht.

Eerde stelde de NPO wel dat het rapport "zorgen baart". Het Commissariaat van de Media liet in een korte reactie weten het rapport te gaan "bestuderen". Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) liet weten zich "niet te gaan bemoeien" met de zaak-Ongehoord Nederland.

De omroep van Karskens kreeg in 2021 van toenmalig mediaminister Arie Slob de aspirant-status op voorwaarde dat de omroep "dezelfde ideeën over onafhankelijke journalistiek" deelde als andere omroepen binnen de NPO. Maar sinds de uitzendingen begonnen, heeft het ministerie de uitzendingen niet gecontroleerd.

