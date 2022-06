Regering Marokko onderzoekt methodes voor tegengaan kennisvlucht medici

De regering wil het uitoefenen van het medisch beroep in Marokko aantrekkelijker maken om daarmee het aantal medisch afgestudeerden te vergroten.

Dat zegt premier Aziz Akhannouch over de plannen van de regering om het schrijnend personeelstekort in de zorg op te vullen.

De regering streeft er naar om het aantal afgestudeerden jaarlijks met 20 procent te verhogen zodat het aantal aantal elk vijf jaar wordt verdubbeld. Akhannouch erkent de uitdagingen die daar mee gemoeid gaan aangezien artsen na het afronden van hun medische studie vaak kiezen voor een baan in het buitenland.

Duitsland is een populaire bestemming aangezien Marokkaanse medische professionals daar een salaris ontvangen dat minstens vijf maal hoger ligt dan in eigen land. De kennisvlucht naar het buitenland is één van de oorzaken van het schrijnend tekort aan zorgpersoneel in Marokko en het ziet er niet naar uit dat de situatie op korte termijn zal verbeteren.



Meer dan 70 procent van de huidige lichting artsen in opleiding is van plan om na voltooiing van de studie het land te verlaten. Hogere lonen en betere arbeids-, en opleidingsmogelijkheden zijn de voornaamste redenen om het vaderland in te ruilen voor een carrière in het buitenland.

De regering bestudeert alle mogelijkheden om afgestudeerde artsen te motiveren in eigen land te blijven maar erkent dat het een grote uitdaging wordt om de financiële verleiding van overzeese zorginstellingen het hoofd te bieden.



Kennisvlucht

De kennisvlucht of 'braindrain' in Marokkaanse zorginstellingen is een doorn in het oog van de zorgautoriteiten en heeft vergaande gevolgen voor de kwaliteit van de gezondheidszorg in het land. Het aanvullen van het personeelstekort in de zorg is daarom een belangrijk onderdeel van de hervormingen in de zorg.

Volgens zorgminister Khalid Ait Taleb is er in het land een tekort aan 32.000 artsen en 65.000 verpleegkundigen en kan het wel 25 jaar duren voordat Marokko het huidige tekort (97.000) aan ziekenhuispersoneel heeft opgevuld.

© MAROKKO.NL 2022