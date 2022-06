Saoedi-Arabië heft coronamaatregelen op

In aanloop naar de Hadj-bedevaart heeft Saoedi-Arabië alle coronamaatregelen opgeheven, inclusief het dragen van mondkapjes in openbare ruimtes

Dat meldt het Saoedische Ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

Het is niet meer verplicht om in gesloten openbare ruimtes een mondkapje te dragen, met uitzondering van moskee al-Haram in Mekka en moskee al-Nabawy in Medina.

Het dragen van het mondkapje kan nog wel gevraagd worden op plekken waar een hogere bescherming nodig is, zoals in bepaalde gebouwen of het openbaar vervoer. Ook is een coronagerelateerde vaccinatie-, of testbewijs niet meer noodzakelijk voor toegang tot gebouwen of evenementen.



De versoepelingen vinden plaats op het moment dat er veel ophef is ontstaan over het besluit van de Saoedische autoriteiten om alleen bedevaartreizen toe te staan die geboekt zijn via de overheidswebsite Motawif. Geboekte reizen via reisbureaus of andere tussenpersonen zijn dus niet meer geldig en dat terwijl de bedevaart over drie weken van start gaat.

Moslims uit Nederland boeken de pelgrimstocht vaak via gespecialiseerde reisbureaus maar ontvingen vorige week het bericht dat de Saoedische autoriteiten op de valreep zijn overgestapt op een nieuw boekingsplatform. Motawif is vanaf nu het enige platform waarop pelgrims uit Europa, Amerika en Australië de reis kunnen boeken.



Moslims konden zich tot maandagavond 19.00 uur aanmelden maar zeker van een plaats zijn ze niet. Een loting zal uiteindelijk bepalen wie dit jaar van 7 tot 12 juli mag afreizen naar Mekka.

Veel Mekkagangers zitten door de nieuwe regels in onzekerheid of hebben hun wereldse droomreis aan hun neus voorbij zien gaan. De bedevaart was de afgelopen twee jaar vrijwel onmogelijk vanwege de coronapandemie.

