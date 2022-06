Twee Marokkaanse blauwhelmen overleden in Centraal-Afrikaanse Republiek

Twee Marokkaanse vredeshandhavers zijn zondag verdronken in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

De twee Marokkaanse blauwhelmen verdronken tijdens het baden in de rivier in Rafaï, 700 km ten oosten van de hoofdstad Bangui, vlakbij de grens met de Democratische Republiek Congo (DRC).

"Het is een treurig ongeluk", zei Vladimir Monteiro, woordvoerder van de vredesmissie van de Verenigde Naties in de Centraal-Afrikaanse Republiek (MINUSCA).

De Centraal-Afrikaanse Republiek, door de VN geclassificeerd als het op één na minst ontwikkelde land ter wereld, werd na een staatsgreep in 2013 in een bloedige burgeroorlog gestort. Het voortdurende conflict is de afgelopen vier jaar afgenomen maar het mandaat van MINUSCA werd in november vorig 2021 met een jaar verlengd.



De vredesmacht werd in 2014 ingezet en beschikt over 14.400 militairen en meer dan 3.000 politieagenten. MINUSCA is één van de duurste VN-vredesoperaties ter wereld met een jaarlijks budget van meer dan een miljard dollar.

Tien ongewapende Egyptische MINUSCA-vredeshandhavers raakten in november 2021 gewond door de presidentiële garde. De VN veroordeelden het incident en spraken van een "opzettelijke en onuitsprekelijke aanval". Het presidentschap beschuldigde de Egyptische soldaten ervan foto's te hebben gemaakt van de residentie van het staatshoofd, wat verboden is. Ook zouden ze hebben geweigerd hun voertuig te stoppen.

