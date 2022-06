Canarische Eilanden: migratiestroom vanuit Marokko in mei toegenomen met 50%

Het aantal migranten dat vanuit Marokko aankomst in de Canarische Eilanden is in de maand mei toegenomen met ruim 50 procent, vergeleken met vorig jaar.

Dat meldt het Spaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken. In mei werden 8.268 migranten en 181 bootjes geregistreerd.

Het aantal migranten dat vanuit Marokko de overtocht maakt is drie maal hoger dan het aantal dat vanuit Algerije de overtocht maakt naar de Balearen. Het schiereiland zag in mei juist een afname van 35 procent in het aantal aankomsten.

In totaal zijn in de eerste vijf maanden van 2022 meer dan 12.500 irreguliere migranten aangekomen in Spanje, 15,8 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens de Spaanse politie kwam in 2021 zo'n 40 procent van de migranten aan vanuit Marokko, 30 procent vanuit Algerije en de resterende 30 procent werd toegeschreven aan landen ten zuiden van de Sahara.



Marokko en Spanje zijn in maart overeengekomen om de diplomatieke betrekkingen te herstellen. Na een initiële dip in het aantal aankomsten is het aantal daarna maandelijks gestegen, tot 431 in maart, 697 in april en 1.644 in mei.

Het aantal nam in de afgelopen drie maanden geleidelijk toe maar is alsnog lager dan het aantal van de eerste twee maanden, toen ruim 7.400 migranten aankwamen, een toename van 73 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

"Noch Marokko, noch Algerije, noch iemand anders heeft een knop om de stroom van boten af te remmen of volledig te stoppen", merkte het Spaanse ministerie op, en benadrukte dat samenwerking met de twee landen zo'n 40 procent van de migratiepogingen heeft voorkomen.

