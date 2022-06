Schengenvisum: derde van aanvragen uit Marokko afgewezen

In Marokko werden vorig jaar 157.100 Schengenvisumaanvragen geregistreerd, daarvan werden er 39.520 afgewezen.

Het percentage afwijzingen ligt met 27,6 procent ruim boven het gemiddelde van 13,5 procent.

Marokko staat met het aantal Schengenvisumaanvragen in de top vijf van landen met het hoogste aantal indieners. De aanvragen worden gedaan door onderdanen in Marokko en medewerkers van Europese ambassades, consulaten en visumcentra.

De meeste Schengenvisumaanvragen vanuit Marokko worden ingediend voor Spanje, gevolgd door Frankrijk, Nederland, Italië en België. Landen die de verzoeken uit Marokko het vaakst afwijzen zijn Finland (69 procent), Italië (37 procent), Frankrijk (35 procent), België en Zweden (31 procent), Duitsland (23,5 procent) en Nederland (23 procent).



Dat Frankrijk in de top drie staat is opmerkelijk maar wordt verklaard door het besluit van de Franse autoriteiten in september vorig jaar om het aantal visumuitgiftes voor Marokko, Algerije en Tunesië drastisch te halveren. De afname wordt gerealiseerd doordat Frankrijk geen visums meer verstrekt aan immigranten die eerder uit Frankrijk zijn verdreven, zei de voormalige woordvoerder van de Franse regering, Gabriel Attal.

Door het besluit van Frankrijk ging het aantal aanvragen voor Spanje omhoog.



Strenge vereisten

Ondanks het hoge aantal aanvragen vanuit Marokko was er vorig jaar toch sprake van een afname van 77,7 procent, in vergelijking met het pre-pandemische 2019. Marokko had dat jaar maar liefst 705.293 aanvragen geregistreerd, meldt dagblad Al Ahdath Al Maghribia dinsdag.

Het aantal visumaanvragen nam in 2021 wereldwijd af, van 16,9 miljoen in 2019 naar 2,9 miljoen in 2021, als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus, zoals de grenssluitingen door landen in de Schengenzone.

Landen die de grenzen in 2021 wel weer openden hebben veel wijzigingen doorgevoerd in de in- en uitreisvereisten dat het voor reizigers, vooral toeristen, ontmoedigend is om een ​​reis naar een EU-land te plannen.

