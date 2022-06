Brandstofprijzen Marokko stijgen woensdag met minstens 1 DH per liter

De prijzen aan de pomp in Marokko zullen woensdag opnieuw omhoog gegaan.

De prijs voor een liter benzine en diesel zullen naar verwachting stijgen met respectievelijk 1,02 DH en 1,06 DH, blijkt uit gegevens van de vereniging van tankstation-ondernemers FGNPS.

Het is de derde keer deze maand dat de brandstofprijzen in Marokko een flinke stap opwaarts maken. Voor een liter benzine wordt vanaf woensdag in Casablanca wel 18 DH (€ 1,72) betaalt. Voor diesel wordt inmiddels 15 DH (€ 1,43) afgetikt.

Dat de prijzen de laatste tijd hard stijgen komt door de opgelopen olieprijs als gevolg van het conflict in Oekraïne maar ook omdat de wereldeconomie herstelt van de coronacrisis en de vraag naar olie in rap tempo toeneemt. Wat ook meespeelt zijn de oplopende prijzen voor energie. Gas en kolen zijn sterk in prijs gestegen en daarmee wordt olie als goed alternatief gezien.



De wereldwijde olieprijzen daalden dinsdagavond echter, na een eerdere prijsrally. Energiehandelaren schrokken van de signalen over mogelijk ingrijpen door de Amerikaanse regering die alles op alles wil zetten om de prijsstijgingen te beteugelen.

Een vat Amerikaanse olie kostte kort voor de slotbel op Wall Street dinsdag 2 procent minder op 118,55 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper, op 120,86 dollar per vat.

© MAROKKO.NL 2022