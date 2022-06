Hoofdpersonen in drugszaak 'gevlucht naar Marokko'

Op de eerste dag van het strafproces tegen vijf leden van de Haags-Marokkaanse familie A., ontbraken maandag al meteen twee belangrijke verdachten.

Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat beide broers naar Marokko zijn gevlucht, meldt Omroep West.

De vijf broers werden vorig jaar gearresteerd samen met een ex-zwager en een compagnon. De verdachten werd ingerekend na een lang politieonderzoek waarbij versleutelde berichten op SKY ECC en de Enchrochat-berichtendiensten werden gehackt.

Volgens het OM blijkt uit de onderlinge gesprekken dat de verdachten drugs importeerden uit Zuid-Amerika en in Europa verkochten. De drugshandel verliep via een woning in de Haagse Transvaalbuurt. De politie heeft € 8,5 miljoen in beslag genomen, evenals drugs die in twee auto's waren verstopt.



Twee broers, Abdelghani (41) en Farid (43), kwamen niet opdagen op de eerste dag van de hoorzitting die maandag plaatsvond. Ze kwamen vrij nadat de rechtbank de voorlopige hechtenis van de vijf mannen had opgeschort op voorwaarde dat ze het grondgebied niet mocht verlaten.

Volgens het OM hebben de broers een "sterk netwerk" dat actief is in de drugshandel in Marokko. Het OM vermoedt dat het tweetal vanuit Marokko doorgaat met hun lucratieve drugshandel. "We staan in Marokko met lege handen, want Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met het land.", aldus de officier van justitie van het OM maandag.



Onderzoekers zeggen dat Abdelghani betrokken was bij het transport van drugs naar Engeland en het witwassen van meer dan € 6 miljoen.

Zijn broer Farid zou drugstransporten vanuit Peru, Colombia en Suriname hebben geregeld, goed voor een waarde van meer dan € 4 miljoen.

© Omroep West/ANP 2022