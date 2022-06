Marokko meldt meer dan 1.600 nieuwe coronabesmettingen

Het ministerie van Volksgezondheid meldt dinsdag 1.677 nieuwe besmettingsgevallen in een etmaal. Er viel één coronadode.

In de afgelopen 24 uur werden 8.948 tests uitgevoerd, waarvan 18,75 procent positief bleken. De meeste besmettingen doen zich voor in de regio Casablanca-Settat (686), gevolgd door Rabat-Salé-Kénitra (632).

Het aantal coronabesmettingen in Marokko neemt weer toe. Het aantal positieve tests passeerde vorige weekend de symbolische grens van duizend besmettingen per etmaal. Maandag werden met circa 550 nieuwe besmettingen relatief weinig gevallen geregistreerd, zoals doorgaans het geval is op maandagen, maar de stijgende lijn lijkt zich dinsdag voort te zetten.

Coronagolf

De Omicron-variant van het coronavirus is momenteel dominant in Marokko. Submutant BA.2 komt het vaakst voor en submutant BA.5 is bezig met een opmars.



Het is echter nog onduidelijk of het land aan het begin staat van een nieuwe coronagolf. Het aantal ziekenhuisopnames is laag en ook het aantal kritische gevallen op de intensive care ligt niet hoger dan circa 20 gevallen per week, oftewel veel minder dan één per honderdduizend inwoners. Het land telt momenteel 7.252 actieve gevallen, waarvan 37 in het ziekenhuis.

Ruim 18 procent van de bevolking heeft het boostervaccin ontvangen, dat komt neer op 27,6 procent van de dubbelgeprikten. Ondanks het lage aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames adviseert het zorgministerie het dragen van een mondkapje op drukke plaatsen en in gesloten openbare ruimtes.



Mouad Lamrabet, coördinator van het noodcentrum van het zorgministerie, maakt zich wel zorgen om de epidemiologische situatie in het land en omschreef deze als "niet meer zo comfortabel" als voorheen.

Hij roept ouderen en mensen met een kwetsbaar immuunsysteem en chronische ziekten op om tijdig een boosterprik te laten zetten.

