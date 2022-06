België laat gevangenen vervroegd vrij tegen overbevolking cellen

De Belgische regering wil tot 2025 gevangenen vervroegd vrijlaten om de overbevolking in de gevangenissen te bestrijden.

Minister Vincent Van Quickenborne (Justitie) heeft volgens verscheidene Belgische media een wet klaarliggen die gevangenen systematisch toestaat om zes maanden voor het einde van hun reguliere straf voorwaardelijk vrij te komen.

De maatregel geldt niet voor de zwaarste criminelen zoals terroristen of plegers van zedenmisdrijven. De minister wil op die manier de overbevolking in de gevangenissen bestrijden, schrijft onder meer De Standaard. België wordt al jarenlang door verschillende organisaties als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de Verenigde Naties en Belgische rechtbanken regelmatig op de vingers getikt vanwege de overvolle gevangenissen en soms mensonwaardige omstandigheden.

Vervroegde vrijlating is een gunst en geen automatisme, benadrukt de minister. De gedetineerde die in aanmerking komt moet zich goed hebben gedragen en over voldoende bestaansmiddelen en een vaste woonplek beschikken. Het besluit mag niet tot grote onrust bij de slachtoffers.



Overbevolkt

De overbevolking neemt in de Belgische gevangenissen ondanks een aantal maatregelen nog steeds toe. Er zijn momenteel ongeveer 1600 gedetineerden meer dan er eigenlijk plaatsen zijn. Tijdens de pandemie en vanwege het gevaar van verspreiding van Covid-19 werden in 2020 al tweehonderd gedetineerden vervroegd vrijgelaten. Ook probeert België door meer psychosociale diensten aan te bieden in de ­gevangenissen de reclassering vlotter te laten verlopen.

De regering beslist naar verluidt vrijdag over de wet, die daarna nog door de meerderheid in de Kamer moet worden goedgekeurd.

