Zomerse coronagolf in Duitsland al begonnen

buitenland 15 jun 11:44

Dinsdag waarschuwde de Duitse gezondheidsminister Karl Lauterbach nog voor een nieuwe golf aan coronabesmettingen in de zomer, en een dag later claimt hij dat die zomergolf al is begonnen.

Lauterbach zei tegen de krant de Rheinische Post dat het "helaas realiteit is geworden en het is onwaarschijnlijk dat de besmettingen de komende weken afnemen". Het aantal nieuwe coronagevallen is sterk toegenomen in Duitsland. Dinsdag lag het gemiddelde aantal infecties per 100.000 inwoners over een week tijd op 447,3. Vorig week was dat nog 199,9, blijkt uit cijfers van Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM. Omdat niet iedereen nog een PCR-test afneemt, denken experts dat het werkelijke aantal infecties nog hoger ligt. Lauterbach denkt dat ouderen en kwetsbaren nu "dringend" een nieuwe vaccinatie moeten krijgen. Het RIVM verwacht ook in Nederland een nieuwe golf aan coronabesmettingen. Wat dat betekent voor de ziekenhuisopnames is nog niet duidelijk, omdat de huidige subvarianten mensen niet zieker lijken te maken dan de Omicronvariant. © ANP 2022