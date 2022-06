Turkije wil meer toezeggingen van Zweden voor NAVO-toetreding

Turkije is niet tevreden met de schriftelijke reactie van Zweden op eisen die Ankara heeft gesteld voor de Zweedse toetreding tot de NAVO.

Aan de verwachtingen is niet voldaan, zei minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu woensdag. Hij herhaalde nog maar eens dat Stockholm de eisen moet inwilligen voordat er een Turks jawoord komt.

Zweden en Finland vroegen vorige maand het lidmaatschap van de militaire alliantie aan, in reactie op de Russische invasie van Oekraïne. De tegenstand van Turkije werd niet verwacht. Ankara zegt dat de Zweedse steun aan Koerdische militanten van de terroristische PKK of daaraan gelieerde organisaties onaanvaardbaar te vinden en moet worden ingetrokken.

Een andere eis is dat Zweden zijn besluit om vergunningen voor wapenexport naar Turkije in te trekken ongedaan maakt. Ook van Finland worden stappen verwacht. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei woensdag dat "zolang Zweden en Finland geen concrete maatregelen nemen in de strijd tegen het terrorisme, ons standpunt niet zal veranderen".



NAVO-topman Jens Stoltenberg zei maandag tijdens een bezoek aan Zweden dat de NAVO "hard en actief" werkt om de zorgen van Turkije zo snel mogelijk op te lossen.

De Finse premier Sanna Marin erkende dinsdag dat de aanvragen lang kunnen blijven liggen als er voor de NAVO-top van eind juni in Madrid geen overeenstemming met Turkije wordt bereikt.

