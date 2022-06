Turkish Airlines gaat naam wijzigen in 'Türkiye Hava Yolları'

De Turkse nationale luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines verandert binnenkort haar naam in 'Türkiye Hava Yolları'.

Dat meldt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. In december maakte Erdogan al bekend dat Turkije internationaal voortaan 'Türkiye' genoemd moet worden, de naam die het land officieel draagt sinds de onafhankelijkheidsverklaring van 1923.

Een belangrijke reden hiervoor is de wens van het Engelse Turkey (kalkoen) af te komen. De Verenigde Naties en de NAVO gebruiken de nieuwe naam al sinds begin deze maand en in Turkije is gestart met een grote rebranding-campagne.

Dat heeft ook gevolgen voor het merk Turkish Airlines, zo bleek dinsdag. "Türkiye Hava Yolları zal worden geschilderd op de rompen van onze vliegtuigen", zei het Turkse staatshoofd deze week. Hava Yolları is de Turkse equivalent van het Engelse airlines.



Bij de oprichting in 1933 werd de nationale maatschappij van Turkije 'Devlet Hava Yolları' (Turkish State Airlines) gedoopt. Bij een reorganisatie van het bedrijf in 1956 werd de naam veranderd naar Türk Hava Yolları, vaak afgekort als THY.

Naarmate de maatschappij internationaler ging opereren werd 'Turkish Airlines' de gangbare benaming.



