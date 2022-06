Israëlische minister: Marokko opent deze zomer ambassade in Israël

Marokko opent deze zomer een ambassade in Israël, dat meldt de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yaïr Lapid.

Lapid maakte het nieuws bekend tijdens een persconferentie woensdag.

Zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita zal naar Tel Aviv afreizen om de inhuldiging van het diplomatieke kantoor bij te wonen. Een exacte datum is niet bekend gemaakt.

Marokko besloot in december 2020 de banden met Israël te herstellen in ruil voor de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.



Het Marokkaanse verbindingskantoor in Tel Aviv werd vorig jaar in gebruik genomen. Het kantoor wordt geleid door Abderrahim Beyyoud. De omdoping van het liaison office tot een volwaardige ambassade zou deel uitmaken van de plannen van Rabat om de diplomatieke betrekkingen met Israël te verbeteren.

Het Israëlische verbindingskantoor werd in augustus vorig jaar in Rabat geopend en wordt geleid door David Govrin, inmiddels benoemd tot ambassadeur voor Israël in Marokko. Israël is van plan komende zomer het verbindingskantoor in Rabat officieel om te dopen tot ambassade.

