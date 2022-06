Algerijnse president Tebboune ontslaat minister van Financiën

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune heeft zijn minister van Financiën, Abderrahmane Raouia, van zijn functie ontheven.

Raouia was sinds vier maanden geldminister van Algerije. De secretaris-generaal van het ministerie van Financiën zal zijn taken overnemen.

Uit de verklaring van het presidentiële kantoor is niet op te maken waarom Raouia zijn post moet ingewijden vermoeden dat het ontslag te maken heeft met het recente besluit van Algerije om de handelsbetrekkingen met Spanje op te schorten.

Algerije heeft vorige week woensdag het vriendschapsverdrag met Spanje opgeschort en een dag later werden ook alle bankrekeningen die bedoeld zijn voor de handel met Spanje, bevroren. Algerije zette met de ruzie met Spanje ook de verstandhouding met de Europese Unie op het spel, waarschuwde de EU vorige week.



Ondanks dat Algerije verzekerde dat de gasleveringen zullen worden voortgezet maakte men zich in Europa toch zorgen over het onberekenbare karakter van de Spaans-Algerijnse betrekkingen. Spanje en Portugal zijn kwetsbaar voor de toorn van Algerije, omdat ze zwaar leunen op Algerijns aardgas. In een vertrouwelijk rapport noemt de NAVO Algerije een "veiligheidsrisico voor Europa".

Na de ophef in Europa ontkenden de Algerijnse autoriteiten dat er sprake is van een handelsstop met Spanje. Het ontslag van de minister van Financiën duidt er op dat de Algerijnse regering een zondebok heeft gevonden voor de mislukte blufpoging van vorige week.

