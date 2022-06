WHO zoekt nieuwe naam voor apenpokken, huidige naam is discriminerend en misleidend

Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat op zoek naar een nieuwe naam voor de ziekte apenpokken.

De huidige naam werd onlangs door een groep wetenschappers als discriminerend en stigmatiserend bestempeld.

Volgens de groep wetenschappers hebben media en wetenschappers in he westen de neiging te stellen dat de apenpokken-uitbraak begonnen is in Afrika.

De oorsprong van de huidige wereldwijde uitbraak is echter nog niet bekend. Ook is er veel bewijs dat de uitbraak over verschillende continenten al langer gaande is dan tot nu toe werd gedacht. Het virus lijkt in Europa vooral voor te komen onder mannen die seks hebben met andere mannen.



Er moet daarom een naam naam komen die niet verwijst naar een specifieke regio en die niet-discriminerend en niet-stigmatiserend is. De wetenschappers geven daarbij als voorbeeld de officiële naam voor het coronavirus: Sars-CoV-2.

Het apenpokkenvirus is inmiddels in 39 landen vastgesteld. Ook in Marokko is het virus inmiddels vastgesteld, bij een Franse-Marokkaanse man uit Casablanca.

© MAROKKO.NL 2022