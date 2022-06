Britse studie: minder kans op langdurige Covid door Omicron

Mensen die met de Omicronvariant van het coronavirus besmet zijn, lopen 20 tot 50 procent minder risico langdurige Covid te ontwikkelen dan mensen die de deltavariant hebben opgelopen.

Onderzoekers van King's College in Londen trekken die conclusie in een studie die donderdag in het medische tijdschrift The Lancet is verschenen.

De onderzoekers keken naar data van Covid-patiënten tijdens de Omicrongolf in het Verenigd Koninkrijk, van december 2021 tot maart 2022, en naar patiënten tijdens de deltagolf, van juni tot november 2021. Van de 56.003 patiënten uit de Omicrongroep kreeg 4,5 procent langdurige Covid, van de 41.361 patiënten uit de deltagroep 10,8 procent.

De wetenschappers waarschuwen dat zorgverleners niet moeten onderschatten dat er nog steeds veel behoefte is aan zorg rond langdurige Covid. Het risico was gedurende Omicron misschien lager, maar omdat de variant veel besmettelijker was dan delta zijn er in absolute aantallen veel meer patiënten met langdurige Covid bijgekomen. "Ik zou de diensten rond langdurige Covid nog niet opdoeken", zegt de hoofdonderzoeker van de studie Claire Steves.

Het nationale statistiekbureau van het Verenigd Koninkrijk zegt dat er op dit moment 438.000 patiënten met langdurige Covid door Omicron zijn in het land. Dat is 24 procent van alle Britse langdurige Covid-patiënten.

